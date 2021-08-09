Признак сепсиса на коже, который фатально путать с обычным покраснением

Как самый большой орган вашего тела, ваша кожа может многое рассказать о вашем здоровье. Но, учитывая, что ряд высыпаний выглядит более или менее одинаково для неподготовленного глаза, может быть трудно отличить серьезные кожные симптомы от поверхностных, сообщает WomanEL.

Вот почему врачи бьют тревогу по поводу одного конкретного кожного симптома, который, как они предупреждают, может быть признаком необходимости неотложной медицинской помощи.

Какой симптом на коже может указывать на сепсис

Красная линия или полоска на коже, которая увеличивается в длину, является серьезным симптомом, который не стоит игнорировать.

Сепсис – самая серьезная форма любой инфекции. Хотя большинство людей могут вылечиться от сепсиса, уровень смертности достигает 40 процентов, если он прогрессирует до септического шока.

Сама линия, известная как инфекционный лимфангит, возникает, когда бактерии, вирусы или грибки вызывают воспаление и инфекцию в лимфатических каналах.

Наиболее частой инфекционной причиной лимфангита является острая стрептококковая инфекция, причем значительную долю случаев вызывают стафилококковые инфекции. Они могут возникнуть в результате существующих внутренних инфекций или могут попасть в организм через открытую рану.

Вы должны ежедневно отслеживать любые следы на коже

Покраснение равномерно исходит из раны? Это указывает на более общую инфекцию. Если вместо этого покраснение принимает форму линии или полосы, как если бы она проходила вдоль вены, не ждите, чтобы обратиться за медицинской помощью.

Специалист по педиатрическим инфекционным заболеваниям Фрэнк Эспер также рекомендует обратиться за медицинской помощью, если помимо этого признака инфекции возникают какие-либо другие симптомы сепсиса, включая когнитивное нарушение, лихорадку или усталость.