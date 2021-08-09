Каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих

Украинский каратист Станислав Горуна уверен, что никакой "зрады" в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет, сообщает УНИАН.

Украинский каратист Станислав Горуна заступился за легкоатлетку Ярославу Магучих. 19-летняя украинка попала в скандал после того, как в Сети появились фото ее объятий с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио.

Соответствующее сообщение спортсмен выложил на своей странице в Facebook.

"Спорт, мать вашу, вне политики!!! Спорт - это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины - это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей ****ной политикой", - эмоционально отметил он.

Он уверен, что никакой "зрады" в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.

"Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом - это его часть. Пьедестал - это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше", - отметил украинский каратист.