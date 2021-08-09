США выпустят усилитель вакцины от COVID-19

Главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи заявил, что вакцинированным от Covid-19 скорее всего потребуется дополнительная прививка, сообщает Вести.

По словам Фаучи, люди со слабой иммунной системой скорее всего не будут иметь сильную иммунную реакцию, а эффективность вакцины со временем ослабнет. В частности, это касается людей пожилого возраста.

"Если посмотреть на данные от Pfizer, после нескольких месяцев эффективность вакцины снизилась с более 90% до 84%... Все предполагают, и я думаю, они правы, что рано или поздно, эффективность снизится до такой цифры, что потребуется дополнительный укол" , - подытожил врач.

Он добавил, что первыми дополнительный укол получат пожилые люди и лица со слабой иммунной системой. Фаучи выразил надежду, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами утвердит вакцину-усилитель от компании Pfizer уже до конца августа.

Ранее в МОЗ Украины сообщили, что будут прививать украинцев третьей дозой Pfizer, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации.