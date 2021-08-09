На каком языке заключаются внешнеэкономические контракты

В соответствии с пунктом 2 статьи 382 Хозяйственного кодекса форма и порядок заключения внешнеэкономического договора (контракта), права и обязанности его сторон регулируются Законом № 2709-IV "О международном частном праве" и другими законами, сообщает ЮрЛига.

На это обращает внимание Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Согласно статье 19 Закона № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" международные двусторонние договоры Украины заключаются на государственном языке и языке другой стороны, если иное не предусмотрено таким международным договором.

Международные многосторонние договоры заключаются на языках, согласованных сторонами.

В то же время по вопросам относительно языка, на котором заключаются внешнеэкономические контракты, следует обратиться в Министерство экономики.