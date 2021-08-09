Курс биткоина взлетел до рекорда с мая, но снова падает

Курс биткоина, который на днях достиг двухмесячного максимума, не остановил рост. 8 августа главная криптовалюта поднималась до 45 тыс. долларов. Это рекорд с 18 мая, то есть почти за три месяца, сообщает Сегодня.

На крупнейшей по объему торгов бирже Binance биткоин достигал отметки в 45,31 тыс. долларов. Впрочем, по данным CoinDesk (высчитывает среднюю цену по нескольким биржам), биткоин поднимался до 45,21 тыс. долларов.

Утром 9 августа курс главной криптовалюты немного откатился. Биткоин торговался по 43,47 тыс. долларов при капитализации выше 800 млрд долларов.

Почему подорожал биткоин

Инвесторы в биткоин ждут публикации отчета по рынку труда США, который выйдет 11 августа. По мнению аналитиков, в нем будет информация о росте инфляции в июле еще на 0,5%. Считается, что спрос на биткоин растет, когда повышается инфляция.

При этом технический директор Bitfinex Паоло Ардоино уверен: недавняя турбулентность на рынке криптовалют еще не утихла. Обвалить курс криптовалюты могут новости о регулировании крипторынка в США. Законопроект, который предлагает ввести отчетность о транзакциях с криптовалютами и их налогообложение, уже проходит через Конгресс.