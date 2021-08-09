Южно-Украинская АЭС отключила первый энергоблок

Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС ночью 9 августа был отключен от энергосистемы Украины для проведения планово-предупредительного ремонта с перегрузкой топлива.

Как отмечают в пресс-службе, ремонтные работы продлятся 104 суток.

По состоянию на 9 августа второй и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме без замечаний.



"Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. 9 августа он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений" , - добавили в сообщении.

Таким образом, сейчас работает 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины.