Долги по зарплатам: в каких регионах самая тяжелая ситуация

Задолженность по зарплате в Украине за первое полугодие достигла почти 3,6 млрд грн, это на 14,2% выше, чем за аналогичный период 2020-го. В начале года долг составлял 3,1 млрд грн и был самым большим за восемь лет, сообщает Слово и дело.

Задолженность по зарплате перед украинцами в начале 2014 года составляла 0,8 млрд грн, за год она выросла на 75,3% – до 1,3 млрд. По состоянию на январь 2016-го долги по зарплатам составляли 1,9 млрд грн (+42,5%), а к 2017 году снизились до 1,8 млрд.

До 2018 года задолженность по зарплате выросла до 2,4 млрд грн, до 2019-го – до 2,6 млрд грн, до 2020-го – до 3 млрд. В начале этого года долг составил 3,1 млрд грн.

Инфографика Слово и дело

За шесть месяцев 2021-го задолженность выросла до 3 млрд 592,6 млн грн. Самый большой долг в сфере промышленности – 2 млрд 688,1 млн грн. В сфере профессиональной, научной и технической деятельности долг составляет 305,6 млн грн, в транспорте и логистике – 206,3 млн. Самый маленький зарплатный долг в сфере финансов и страхования – 0,7 млн грн.

В разрезе регионов самый крупный зарплатный долг в Донецкой области – 736,4 млн грн, в Харьковской области – 504,6 млн грн, в Киеве – 482,3 млн грн, в Днепропетровской области – 457,1 млн грн.