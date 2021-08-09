"Око за око": почему Кремль блокирует украинские сайты в Крыму

Почти три десятка украинских интернет-ресурсов заблокированы в Крыму, сообщает Радио Свобода.

А уже совсем скоро, через российский закон о "СМИ-иноагентах", могут заблокировать Крым.Реалии и Радио Свобода. "Укринформ", "Цензор.нет", Blackseanews, ТСН и "Украинская правда" - это все ресурсы, которые, по данным Крымской правозащитной группы, заблокированы на территории Крыма.

Россия и в дальнейшем будет закрывать доступ ко всем ресурсам, которые не поддерживают нарратив Кремля - к такому выводу приходят независимые медиаэксперты, которые следят за соблюдением свободы слова в России.

Даже на почту Крым.Реалии приходят письма от крымчан, которые жалуются на ограничения в свободе доступа к информации. Говорят, что "Роскомнадзор" уже блокирует доступ и к группам в соцсетях.

"Сейчас в фейсбук-группах просто так новости, например, "Крымского бандеровца" не прочитать! Нажимаешь на новости и вылетает сообщение "Роскомнадзора". А для таких, как я, новости очень важны. Важны, чтобы окончательно не сойти с ума от того беспредела, который ежедневно происходит", - написал в письме к Крым.Реалии крымчанин Виктор.

На полуострове регулярно, с 2016 года, блокируют и сайт Крым.Реалии. Первой о запрете СМИ в Крыму заговорила экс-прокурорка оккупированного Крыма Наталья Поклонская.

"В связи с систематическим размещением материалов, содержащих признаки экстремистской деятельности, запрещенной законом, принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым.Реалии", - заявила в 2016 году подконтрольная Кремлю прокурор Крыма (2014-2016) Наталья Поклонская.

На сайте Крым.Реалии есть материалы о поместье Путина, о схемах обхода международных санкций и жизненные, не простые истории крымчан - это темы, о которых не рассказывают подконтрольные России СМИ.

И именно поэтому, по мнению редакции, Кремль не устраивает деятельность независимого СМИ Крым.Реалии.

"Мы даем широкую информацию, неподконтрольную России. Крым.Реалии все семь лет работало под давлением, под угрозами блокировки, под угрозой арестов журналистов", - отметил в комментарии Владимир Притула, руководитель проекта Крым.Реалии от украинской службы Радио Свобода.

Закон о "СМИ-иноагентах" в России был принят в 2017 году. Согласно ему, все СМИ, которые имеют хоть какое-то финансирование из-за рубежа, должны маркировать свои материалы как те, что были изготовлены иностранными агентами.

Если же СМИ этого не выполняет, ресурс ждут блокировки и штрафы. Радио Свобода - это некоммерческое СМИ, оно финансируется Конгрессом США. И поэтому, по российским правилам, тоже попало в список иноагентов. Крым.Реалии - это проект Радио Свобода, потому наложенные ограничения на главный ресурс влияют и на крымскую его часть.

Большинство международных редакций не считают себя иностранными агентами и отказываются ставить соответствующую маркировку. Российские суды уже выписывают миллионные штрафы, а потом, как говорят эксперты, дело дойдет и до блокировки.

"Это легкая добыча для власти. Если редакции иностранных СМИ не будут оспаривать эти постановления, то они вступят в силу достаточно быстро. Там 10 дней выделяется для вступления в силу, и после этого их сразу же заблокируют. А на сами блокировки надо лишь несколько дней", - пояснила для Крым.Реалии адвокат, юрист ОО "Роскомсвобода" Екатерина Абашина.

В начале июня, на деловом завтраке со спикером МИД России Марией Захаровой, Европейское представительство в России и ряд СМИ осудили притеснения свободы слова и так называемый закон о "СМИ-иноагентах".

"Мы считаем, что этот закон ущемляет возможности СМИ работать свободно. Также, в данной работе есть достаточно негативная коннотация. Это законодательство противоречит Европейской конвенции по правам человека", - отметил в обращении к Марии Захаровой пресс-секретарь Представительства Европейского союза в России Андрис Кужниекс.

Вместо этого Мария Захарова ответила, что это, мол, такой ответ правительству США, которое ограничивает деятельность российских журналистов в Америке.

"Око за око", потому что идеология этой фразы заключается в том, чтобы остановить нападающего перед нападением. Если бы не было соответствующих мер, я вас уверяю, нападали бы постоянно и слепых было бы больше" , - ответила представителю ЕС в России Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России.

"Нельзя вводить "око за око", ибо это себе равноценно, что себе глаз выколоть. Некоторые журналисты, работающие в этих изданиях, боятся, что их объявят иностранными агентами. Некоторые спикеры, которые сотрудничают с этими изданиями, боятся, что их объявят иностранными агентами и прекращают сотрудничать", - так на заявление Марии Захаровой отреагировал главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Мы спросили у крымчан, как они относятся к блокированию сайтов вроде Крым.Реалии. Вот ответы, которые мы услышали:

Я к таким блокировкам отношусь нейтрально, ведь новости и СМИ для меня не являются чем-то важным.

Я впервые об этом слышу. Я не знала этой информации, но четко понимаю, почему это происходит. Отсутствие информации приводит к равнодушию.

Когда блокируют любые новости, российские новости или зарубежные - это, в любом случае, плохо, потому что люди имеют право знать.

Я считаю, что некоторые сайты можно блокировать, а некоторые не политкорректно.

Я не так часто смотрю то, что блокируют, меня это не касается.

Я отношусь категорически отрицательно. Война с этими ресурсами ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, она только озлобит наших людей. Я хочу получать информацию из разных источников, а уж кому доверять, я решу сам.

Я к блокированию отношусь крайне отрицательно. Считаю, что цензуре нет места в 2021 году.

Такими были ответы крымчан на блиц-опрос журналистов в Симферополе.

Главный редактор Крым.Реалии Владимир Притула объясняет, что к возможным ограничениям уже готовятся. Публикуют подробные инструкции, как обходить блокировки с помощью VPN, создаются зеркальные сайты, а на платформах Facebook, Instagram, Telegram и YouTube будут публиковать еще больше контента.

"Не все секреты буду открывать сразу. Но отмечу - крымчане имеют право знать, имеют право получать достоверную, независимую, объективную информацию. К сожалению, на территории Крыма практически нет СМИ, которые могли бы предоставлять такую информацию. Мы же в Крым.Реалии именно это и пытаемся делать и будем продолжать и дальше", - подчеркнул руководитель проекта Крым.Реалии от украинской службы Радио Свобода Владимир Притула.

Радио Свобода блокировки ресурсов по закону о СМИ как иностранных агентах категорически осуждает. И считает, что это противоречит принципам свободного доступа к информации. Как следствие, Радио Свобода уже обратилось с жалобой в Страсбургский суд по поводу нарушения прав человека.

Игорь Токарь