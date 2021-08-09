До окончания строительства "Северного потока-2" остались "считанные недели"

"Северный поток-2" имеет все необходимые разрешения и реализуется в полном соответствии с законодательством ЕС. После ввода в эксплуатацию газопровод вольется в европейскую газовую инфраструктуру и станет ее составным элементом. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, сообщает Корреспондент.

Нечаев назвал тему газопровода "политическим ажиотажем", тогда как "Северный поток-2", по его словам, является исключительно коммерческой инициативой заинтересованных компаний, среди которых пять крупных европейских энергетических концернов - Uniper SE, Wintershall Dea, OMV, Shell и Engie.

Российский посол также добавил, что договоренность США и Германии по "Северному потоку-2" не повлияют на темпы сооружения и сроки завершения объекта.