Президент УАФ Павелко - о новом тренере сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил тот факт, что Сергей Ребров является главным кандидатом на то, чтобы получить кресло тренера сборной Украины, сообщает УНИАН.

Павелко также намекнул, что Реброва связывает контракт с эмиратским клубом "Аль-Айн", и это тормозит процесс переговоров с УАФ.

"Давайте подождем решение УАФ, решение принимает исполком. Исполком точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. По поводу Реброва и его клуба я не комментирую этот вопрос. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны и не нужно забегать вперед" , - сообщил Павелко для "Великого футбола".

"Возможно, завтра заслушаем кандидатов, но назначение может произойти чуть позже. Например, в четверг. В целом, из-за слабого старта в отборе ЧМ-2022 мы хотим, чтобы тренерский штаб был аж до финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе" , - добавил Павелко.