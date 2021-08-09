На Италию надвигается аномальная жара: есть угроза пожаров

В Италии ожидается новая волна жары, которая грозит дальнейшими пожарами, сообщает DW.

"Температура, которая ожидает нас в ближайшие дни, требует максимального внимания", - предостерег в воскресенье, 8 августа, глава управления гражданской защиты страны Фабрицио Курчио.

Поэтому важно избегать любого поведения, которое может вызвать пожары, и своевременно сообщать об очагах огня, даже если они небольшие, подчеркнул он.

Особенно жарко должно быть во вторник и среду. Ожидается, что температура воздуха на Сицилии и Сардинии будет достигать 45 градусов.

Курчио описал последние несколько дней в борьбе с пожарами как "сложные" и "драматические". Особенно пострадали от огня южные регионы материковой части страны, такие как Калабрия и Апулия. На севере Сицилии противопожарные самолеты продолжают тушить очаги огня в природном парке Мадоне. Служба гражданской защиты направляет подкрепление в Калабрии, откуда поступило восемь запросов на противопожарные самолеты.

Между тем пожарная охрана страны подвела промежуточные итоги. По ее данным, с 15 июня пожарные совершили 44 500 выездов из-за лесных пожаров. В прошлом году в это время их количество составляло 26 200. Только в 2017 году число выездов на лесные пожары было больше.