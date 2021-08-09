ФГВФЛ выставил на продажу земельный участок и квартиры "Мисто Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу четыре квартиры и земельный участок, находящиеся на балансе АО «Мисто банк».

Как сообщила пресс-служба ФГВФЛ, аукционы состоятся 17 августа в системе Prozorro.Продажи.

Все активы располагаются по адресу ул. Олеся Гончара, 32-В и выставлены на английские аукционы отдельными лотами.

Так, на продажу выставлены:

двухкомнатная квартира площадью 76,2 кв.м (жилая 41,8 кв.м). Стартовая цена лота - 1,6 млн грн.

двухкомнатная квартира площадью 73,4 кв.м (жилая 38,2 кв.м). Стартовая цена - 1,2 млн грн.

четырехкомнатная квартира, общей площадью 95,6 кв.м (жилая 62,2 кв.м). Стартовая цена - 1,33 млн грн.

трехкомнатная квартира общей площадью 80,1 кв.м (жилая - 45,2 кв.м). Стартовая цена - 1,11 млн грн.

земельный участок в центре столицы площадью 0,0945 га и целевым назначением «для эксплуатации и обслуживания жилого дома». Стартовая цена лота - 11,79 млн грн.

В Фонде отметили, что именно на этом участке расположен дом с выставленными на продажу квартирами. При этом дом не заселен и находится в аварийном состоянии.

Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. В них могут принять участие юридические и физические лица. Средства, полученные от продажи этого актива, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО «Мисто банк».