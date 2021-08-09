"Фопы" сократили долги по ЕСВ

Большая часть "фопов" имеет задолженности от 10 до 100 000 гривен, сообщает Опендатабот.

На 7,2% уменьшился общий долг "фопов" по уплате единого социального взноса. Если в начале года 769 053 ФЛП были должны государству 12,5 млрд гривен, то по состоянию на июль - 11,6 млрд.

Единый социальный взнос (ЕСВ) - это отчисления на общегосударственное социальное страхование. Ежемесячные выплаты ЕСВ являются обязательными для каждого ФЛП, независимо от того, к какой группе тот принадлежит.

Большая часть "фопов" - 49,35% - имеет задолженности от 10 до 100 000 гривен. Должники же с суммами более 100 000 гривен составляют лишь 0,15% от общего количества.

С начала 2021 года количество ФЛП в в Украине выросло на 57 509: в январе их насчитывалось 1900012, а сейчас - 1957521.

Какими темпами рос долг фопiв в прошлые годы, неизвестно, поскольку до начала 2021-го Государственная налоговая служба не считала ЕСВ налогом и не публиковала информацию о нем в формате открытых данных. С февраля 2021, однако, данные о задолженности по уплате единого социального взноса излагаются ежемесячно.