Рынок земли: украинцы продали около 5 тыс. земельных участков

После запуска рынка земли в Украине уже заключено 4987 земельных сделок. Общая площадь земель, в отношении которых зарегистрированы сделки, составляет 9670 га.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр 4532 нотариуса. Всего заявлений - 5082, из них согласовано 4473, в очереди на рассмотрение - 17, отказ получили 592.

Самыми популярными оказались земли Полтавской области - по ним заключили 539 сделок на земли общей площадью 1221,8 га.

Далее по площади проданных участков идет Харьковская (2966 сделок на 1095 га) и Кировоградская область (246 сделок на 855,7 га).

Напомним, рынок земли в Украине официально стартовал 1 июля этого года. К 2024 году покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.