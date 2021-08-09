Военные летчики США проведут учения с украинским спецназом

9 августа в Винницу прибыли летчики Воздушных сил армии США для проведения совместных учений с украинскими спецназовцами.﻿ Об этом заявил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов, сообщает Деловая столица.

"Сегодня в аэропорту "Гавришовка" украинские военные авиаторы принимают американских коллег. Вместе с нашими спецназовцами будут отрабатывать учебные полеты, операции десантирования и экстренной медицинской помощи. Американским партнерам есть что показать и есть чему у них поучиться" , — написал Борзов.

Американские военные прибыли в Винницу, где находится Командование Воздушных сил ВСУ, с места дислокации авиабригад США в Великобритании на базе "Мидлфорс". Два военнотранспортных самолета "МС-130" авиационных отрядов 352-го военного крыла Сил специальных операций Воздушных Сил Армии США будут находиться в Украине почти месяц.

Пребывание американских военных на территории нашей страны проходит в рамках расширенной программы сотрудничества НАТО и реализации "Концепции развития Воздушных Сил на период до 2025 года".