Авиатрафик над Украиной достиг 70% от докризисного

В воздушном пространстве Украины в июле 2021 года было выполнено 26 952 полета, что составляет 70% июльского объема полетов докризисного 2019 года,﻿ сообщает﻿ пресс-служба Государственного предприятия обслуживания воздушного движения.

Всего с начала года было выполнено 109 472 рейса.

Оживление воздушного движения объясняется несколькими факторами.

В частности, действует фактор сезонного роста спроса на перелеты в период отпусков, который частично стабилизирован благодаря вакцинации и постепенной отмене карантинных ограничений в зарубежных странах, прежде всего европейских, которые открывают свои границы для украинских туристов.

Андрей Ярмак, руководитель Украэроруха, обратил внимание на динамику восстановления транзитных полетов. В июле транзит в воздушном пространстве Украины составлял всего 53% от докризисного уровня 2019 года, но увеличился почти на 10% по сравнению с июнем 2021 года.

Украинские авиакомпании в июле совершили 10 259 полетов, а иностранные авиакомпании – 16 693 полета. При этом внутренних полетов в июле было 3 310 (-4,1% по сравнению с 2019 годом), международные полеты – 13 794 (-16,6%), транзитные полеты – 9 848 рейсов (-46,8%).