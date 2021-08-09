Зарплата в конверте: как будут контролировать доходы украинцев

В Украине Кабинет министров разрабатывает новые правила контроля доходов и расходов налогоплательщиков. Те, кто зарабатывает в тени, вынуждены будут отвечать за свои нарушения перед налоговой, сообщает Обозреватель.

В Украине уровень теневой экономики один из самых высоких в Европе. В результате за годы независимости у украинцев накопились заработанные активы, за которые налоги не уплатили. С 1 сентября 2021-го их можно узаконить с помощью налоговой амнистии.

И те, кто такой возможностью не воспользуется, должны будут отвечать перед налоговой. Чтобы ужесточить контроль, в Верховной Раде прямо в закон о налоговой амнистии прописали обязательство для Кабинета министров разработать новые методы налогового контроля.

"Минфин уже готовит законопроект, поручение уже есть в законе – о непрямых методах налогового контроля. С 1 сентября есть возможность воспользоваться амнистией и быть абсолютно чистым перед налоговой и спокойным за то, что если тебя спросят при любой будущей покупке, откуда у тебя деньги – ты всегда можешь показать налоговую декларацию" , – рассказал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Как будут контролировать доходы украинцев?

Непрямые методы контроля подразумевают любой способ определения достатка украинцев, за исключением того, что они официально указывают. Это может быть:

отслеживание крупных покупок (на сумму, которая значительно отличается от официально дохода);

обязательство продавцов указывать о крупных покупках своих покупателей;

оценка имущественного положения (жилье, автомобили и т.д);

обязательство банков сообщать о своих клиентах, у которых переводы по счету значительно превышают подтвержденный доход.

Примером жесткого контроля могут послужить США. Там выборочно проводят усиленную проверку любого из налогоплательщиков. Если контролирующим органам (как штата, так и федеральным) покажется, что гражданин не заплатил налоги с какого-то из своих доходов, доказывать свою правоту придется самостоятельно. В этом случае не работает принцип невиновности. А наказание за неуплату налогов – вплоть до уголовного.

Что делать, если есть незадекларированный доход?

С 1 сентября все активы, которые уже куплены или накоплены за счет заработка в тени, можно легализовать. Например, наличные доллары можно отнести и разместить на специальном счету, заплатить 5% налога и уже законно ими пользоваться.

В то же время серый источник дохода нужно легализовать: только это позволит защититься от всех возможных проверок. Со временем финансовый мониторинг ужесточает не только налоговая, но и банки. В один прекрасный момент те, кто получает зарплату в тени, не смогут распоряжаться такими деньгами.