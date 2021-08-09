В Норвегии загорелось российское судно
В порту Киркенес (Норвегия) произошел пожар на российском траулере Таманго. Тушение огня прекратили из-за взрывов на борту, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что прошлой ночью рыболовецкое судно отбуксировали из порта, а жителям Киркенеса приказали оставаться дома и закрыть окна из-за едкого дыма.
По словам капитана буксирного судна Пера Бергманна, как только отбуксировали рыбацкую лодку у пляжа, как на борту траулера раздался взрыв.
"Произошел значительный взрыв, обломки разбросало на большом расстоянии вокруг лодки. Поэтому норвежские службы отошли от лодки на расстояние от 300 до 400 метров", - рассказал представитель полиции Лео Йохансен.
Сейчас судно из-за изменения направления ветра отнесло дальше от берега. На его борту находится 47 тонн дизельного топлива.
"Желательно, чтобы судно находилось как можно ближе к суше, потому что, если он выйдет в более глубокие воды, сбор дизельного топлива станет большим вызовом", - отметил Йохансен.