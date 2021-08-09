В Норвегии загорелось российское судно

В порту Киркенес (Норвегия) произошел пожар на российском траулере Таманго. Тушение огня прекратили из-за взрывов на борту, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что прошлой ночью рыболовецкое судно отбуксировали из порта, а жителям Киркенеса приказали оставаться дома и закрыть окна из-за едкого дыма.

Фото: RS HALFDAN GRIEG / REDNINGSSELSKAPET

По словам капитана буксирного судна Пера Бергманна, как только отбуксировали рыбацкую лодку у пляжа, как на борту траулера раздался взрыв.

"Произошел значительный взрыв, обломки разбросало на большом расстоянии вокруг лодки. Поэтому норвежские службы отошли от лодки на расстояние от 300 до 400 метров", - рассказал представитель полиции Лео Йохансен.

Сейчас судно из-за изменения направления ветра отнесло дальше от берега. На его борту находится 47 тонн дизельного топлива.