"Можно убрать живот в любом возрасте": профессор назвал 3 простых правила

Ученый, диетолог, профессор Алексей Ковальков сообщил, что убрать выпирающий живот можно в любом возрасте, если придерживаться определенных правил, сообщает Clutch.

Так, убрать живот поможет отказ от продуктов, в которых содержится большое количество рафинированых углеводов. К таким относятся: сахар, белый шлифованный рис, картофель.

Кроме этого, интенсивно сжигать жир поможет ходьба по методу японского ученого Идзуми Табата.

«Вы занимаетесь две минуты активной ходьбой, не бегом, затем минуту отдыхаете», - рассказал Ковальков на своей странице в социальной сети.

Следующее правило – на ночь употреблять яичный белок. Все потому, что этот продукт является источником аминокислот, стимулирующих выделение связанного с похудением соматотропного гормона, производимого телом только в ночное время.

Однако есть момент. Профессор отметил, что похудение с помощью яичных белков работает лишь в том случае, если человек засыпает до полуночи.