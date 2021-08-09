Доходность молока выросла, но осталась на пятилетнем минимуме

Украинский молочный индекс (УМИ) в июле вырос на рекордные за этот год 10,5%, причем не только за счет удешевления концентрированных кормов (упали на 7,4%), но и за счет реально первого за год роста стоимости сырого молока сорта экстра на 2,4%, сообщает AgroPortal.

Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак рассказал, что впервые в истории цены на качественное молоко с января (даже с декабря) вообще не менялись.

«Стабильность цен — это позитив для нашей хилой молочной переработки. Будем надеяться, что это позволит ей встать на ноги, но я не думаю — потому слабость или живость не зависит от цен на сырье, а от качества бизнес-управления и бизнес-стратегий», — считает эксперт.

Ярмак также отметил, что июль 2021 г. принес украинским производителям молока на 9,2% меньше прибыли, чем июль 2020 г. и меньше, чем любой другой июль за последние 5 июлей, кроме июля 2018 г., когда ситуация была еще хуже.

«Первые 7 месяцев 2021 г. позволили нашим молочникам заработать на 28,2% меньше, чем год назад за тот же период. И вообще, пока это худший год за последние 5 лет! Хуже с доходами было только в 2016 году», — напомнил он.

Эксперт добавил, что в августе, как правило, УМИ стабилизируется после роста в июле. На мировом рынке, в основном, тоже все было стабильно, с небольшой тенденцией к ослаблению цен.

«Поэтому влияние внешнего фактора будет минимальным», — прогнозирует эксперт.

Справка: УМИ — это отношение цены на сырое молоко сорта экстра к стоимости концентрированного кормового рациона в коммерческих хозяйствах. Абсолютное значение УМИ анализировать нет смысла — оно ни о чем не говорит, а вот динамика УМИ очень четко показывает изменения в доходности производства молока безотносительно инфляции и девальвации, ведь эти два важных фактора учтены в уравнении через изменение кормов и молока.