Госстат: 67% украинцев считают себя бедными

67,1% украинских домохозяйств относят себя к категории бедных, только 1% – к представителям среднего класса, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в данных отчета "Самооценка домохозяйств уровня своих доходов 2020 года".

Согласно отчету, к представителям среднего класса себя относят 1% украинцев, к категории небедных, но еще не представителей среднего класса - 31,9%, в бедных - 67,1%.

В ответ на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 71,3% назвали сумму свыше 22 тыс. грн в месяц.

При этом, в категории "состоятельных" стоит прочерк, то есть к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.

В отчете также говорится, что только 1,6% домохозяйств считают, что за последние 12 месяцев их материальное положение улучшилось, 4,4% - скорее улучшилось, 43,6% - осталось без изменений, 29,2% - скорее ухудшилось, 21,2% - ухудшилось.

В то же время только 7,1% домохозяйств считают, что их материальное положение в следующие 12 месяцев улучшится, 47,4% - считают, что материальное положение останется без изменений, 44,3% - ухудшится, 1,2% - затруднились ответить по прогнозу по материальному состоянию.

Отмечается, что отчет Госстата составили на основе данных выборочного исследования материальных условий домохозяйств.