НАБУ попросит Интерпол объявить Януковича в международный розыск

Национальное антикоррупционное бюро планирует обратиться в Интерпол по делу беглого президента Виктора Януковича. Детективы будут просить объявить политика в международный розыск, сообщает 24 Канал.

НАБУ получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске. Об этом на брифинге заявил глава ведомства Артем Сытник.