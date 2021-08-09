НАБУ попросит Интерпол объявить Януковича в международный розыск
Национальное антикоррупционное бюро планирует обратиться в Интерпол по делу беглого президента Виктора Януковича. Детективы будут просить объявить политика в международный розыск, сообщает 24 Канал.
НАБУ получило решение суда о заочном аресте Януковича, что позволяет в дальнейшем ходатайствовать о международном розыске. Об этом на брифинге заявил глава ведомства Артем Сытник.
"Далее будем пробовать (объявить в розыск Интерпола – ред.). Насколько это будет успешно - большой вопрос",– сказал Сытник.