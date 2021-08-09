Несколько советов, как уменьшить количество пыли в доме

Кажется, что независимо от того, что вы делаете или как часто убираете, всегда остается слой пыли в вашем доме. Если вы или кто-то, с кем вы живете, страдаете аллергией, пылевые клещи могут нанести серьезный вред вашему здоровью, сообщает WomanEL.

Но и в любом другом случае каждому хотелось бы избежать накопления пыли в доме. Далее несколько советов, как этого достичь.

Правильно вытирайте пыль

Проблема может быть в том, что вы неправильно делаете это. Для удаления пыли используйте салфетки из микрофибры. Уникальный состав микрофибры делает ее идеальным материалом для удаления мельчайших частиц пыли.

Не используйте сухую ткань

Регулярная уборка пылесосом предотвратит оседание пыли и всосет ее раз и навсегда. Если вы используете тряпку для пыли, используйте слегка влажную. В противном случае все, что вы делаете, это толкаете пыль и царапаете поверхность.

Стирайте постельное белье еженедельно

Если вы пытаетесь выяснить, как предотвратить появление пылевых клещей в своем доме, вам нужно обязательно стирать постельное белье не реже одного раза в семь дней.

Избавьтесь от ненужных вещей

Чем больше у вас будет безделушек, тем сложнее будет вытереть пыль. Так что уберите как можно больше мусора. Вам также следует ограничить свои текстильные изделия (например, одеяла и подушки на диване) только тем, что необходимо, поскольку ткани не только задерживают пыль, но и могут производить ее.

Закрывайте окна и двери

Поскольку большая часть пыли поступает с улицы, по возможности держите окна и двери закрытыми.

Приобретите очиститель воздуха

Существуют устройства, предназначенные для сбора и улавливания пыли – в основном они делают всю работу за вас.