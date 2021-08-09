Лукашенко исключает вхождение Беларуси в состав РФ
Беларусь не намерена входить в состав Российской Федерации, чтобы развивать экономическую интеграцию с Россией, сообщает Интерфакс.
"Чтобы развивать интеграцию в экономике не надо кого-то включать в свой состав", - заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о возможности вхождения Беларуси в состав РФ.
"Вы (Россия) для нас родные люди. (...) Наши люди очень ценят, что спустя много веков они стали суверенными и независимыми. И когда я слышу эти намеки: в состав России и прочее... - я всегда головой Путина (президента РФ Владимира Путина) думаю - что еще одна головная боль нужна России? Президент России так это и понимает. Мир изменился", - отметил Лукашенко.