Лукашенко исключает вхождение Беларуси в состав РФ

Беларусь не намерена входить в состав Российской Федерации, чтобы развивать экономическую интеграцию с Россией, сообщает Интерфакс.

"Чтобы развивать интеграцию в экономике не надо кого-то включать в свой состав", - заявил белорусский президент Александр Лукашенко на пресс-конференции в понедельник, отвечая на вопрос о возможности вхождения Беларуси в состав РФ.