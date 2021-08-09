Лукашенко обвинил Зеленского в поставках оружия в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко лично обвинил украинского президента Владимира Зеленского в подготовке боевиков, поставках оружия и взрывчатки на территорию Беларуси, сообщает Украинская правда.

"Вы же видели мою позицию по Украине. Я вокруг Владимира Владимировича (Путина – ред.) вертелся, вокруг Порошенко, Зеленского. Как с сыном с ним разговаривал (с Зеленским – ред.): "Володя, надо это, надо то". Он все воспринимал, все понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда. Ведь оружие идет в основном с территории Украины. Сейчас мы закрыли конечно уже намертво эту границу, хотя намертво трудно закрыть. Но зачем вы это творите, это же соседи, родные люди.

Он через границу перебрасывает сюда оружие, взрывчатку. Мы же это нашли, им показали. И наш председатель КГБ им четко сказал, что мы видим, кто из силовиков и органов власти официальных в Украине это организовывает", - заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент намекает, что закрытие границы было вынужденным, хотя украинцы и белорусы, проживающие в приграничных территориях является "родными людьми, которые ходили в гости друг к другу" через границу.

Вместе с тем, украинские пограничники никогда не подтверждали полное закрытие границы с Беларусью.