НБУ исключил из реестра три финансовые компании
Национальный банк исключил ПАО "СК "Кий Авиа Гарант", кредитный союз "Шанс-плюс" и кредитный союз "Полесье-кредит" из Государственного реестра финансовых учреждений, а ООО "Лизинговая компания "Укрпромбудлизинг" – из Реестра лиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании поданных ими заявлений.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
У "Кий Авиа Гарант" было 13 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг в сфере страхования по разным видам страхования, которые были аннулированы 25 июня на основании заявления компании.
У "Шанс-Плюс" было две лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно следующего их возвращения. На основании заявления кредитного союза они были аннулированы 14 июля.
"Полесье-кредит" имело одну лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, которую отозвали 2 июля по требованию кредитного союза.
"Укрпромбудлизинг" не получало лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.
Кроме того, на основании полученных заявлений, Комитет принял решение отозвать все выданные лицензии таким финучреждениям:
- ООО "Компания-Финсервис" – лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу, факторингу, предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита;
- ЧО "Ломбард "Бондарев и компания" – лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита;
- ЧО "Ломбард "Грошенятко" ООО "Альта Финанс" и компания" – лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита;
- Кредитный союз "Альянс-С" – лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно следующего их возвращения.