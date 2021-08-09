НБУ исключил из реестра три финансовые компании

Национальный банк исключил ПАО "СК "Кий Авиа Гарант", кредитный союз "Шанс-плюс" и кредитный союз "Полесье-кредит" из Государственного реестра финансовых учреждений, а ООО "Лизинговая компания "Укрпромбудлизинг" – из Реестра лиц, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, на основании поданных ими заявлений.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ﻿.

У "Кий Авиа Гарант" было 13 лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг в сфере страхования по разным видам страхования, которые были аннулированы 25 июня на основании заявления компании.

У "Шанс-Плюс" было две лицензии – на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, а также на привлечение финансовых активов с обязательством относительно следующего их возвращения. На основании заявления кредитного союза они были аннулированы 14 июля.

"Полесье-кредит" имело одну лицензию на предоставление средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита, которую отозвали 2 июля по требованию кредитного союза.

"Укрпромбудлизинг" не получало лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу.

Кроме того, на основании полученных заявлений, Комитет принял решение отозвать все выданные лицензии таким финучреждениям: