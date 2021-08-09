Расстановка мебели в квартире по фэн-шуй

Как расставить в спальне мебель так, чтобы в ней было максимально комфортно? Наука фен-шуй предлагает советы, которые помогут улучшить атмосферу в семье, сохранить чувства, сообщает Дела домашние.

Вся мебель должна быть на ножках и приподнята от пола на 15-20 сантиметров. Высокая мебель должна быть вдоль стен. В пустой комнате начинайте расстановку мебели с главного предмета: кровать – в спальне, диван и кресла – в гостиной.

Если в комнате стоит предмет, которым вы долго не пользуетесь, лучше его убрать. Ненужные предметы накапливают энергию. Смотрите более подробно в видео.