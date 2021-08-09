Таможня перевыполнила план за июль

За 7 месяцев 2021 года произошел стабильный рост показателей всех видов таможенных платежей и перевыполнение плановых индикативных показателей.

Заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев рассказал﻿, что в целом, за 7 месяцев 2021 года Гостаможслужба обеспечила по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличение таможенных платежей на 65 млрд грн (или на 36%) и перевыполнила план на 17 млрд грн.

По результатам работы в течение июля т.г. в государственный бюджет Украины обеспечено перечисление таможенных и других платежей в сумме 39,4 млрд грн, что составляет 103% от планового показателя, надплановый показатель обеспечен 1,3 млрд грн.

При этом план поступлений в июле 2021 года был увеличен на 1,3 млрд грн, а впоследствии письмом Министерства финансов Украины — еще на 3 млрд грн, то есть в сумме — на 4,3 млрд грн.

Фактические поступления в июле 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года в целом выросли на 26% или на 8 млрд грн.

В долларах США поступления в июле т.г. составили 1,4 млрд, что на 26% или на 0,2 млрд больше поступлений в июле 2020 года (1,1 млрд).

В результате снижения среднего валютного курса в июле т.г., по сравнению с июлем 2020 года, условные недопоступления таможенных платежей составили 0,15 млрд грн.

Как подчеркнул Звягинцев, в июле выросли показатели всех без исключения видов таможенных платежей: и ввозной и вывозной пошлины, и акциза, и НДС, и других платежей. В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, наблюдаются следующие изменения:

увеличение весовых объемов налогооблагаемого импорта на 0,7% (с 5,3 млн тонн до 5,4 млн тонн);

увеличение объемов налогооблагаемого импорта товаров в долларах США на 29% или на 1,25 млрд долл. США (с 4,23 млрд долл. США до 5,48 млрд долл. США);

налоговая нагрузка на единицу веса облагаемого импорта увеличилось на 24% (с 0,22 $/кг до 0,27 $/кг).

Основными бюджетоформирующими товарами в июле 2021 г. года являлись:

нефтепродукты (7,3 млрд грн);

легковые автомобили (4,9 млрд грн);

газы нефтяные (1,6 млрд грн);

уголь каменный (1 млрд грн).

Вместе с тем, подчеркнул заместитель председателя Гостаможслужбы, существует ряд объективных факторов, которые приводят к уменьшению поступлений таможенных платежей в бюджет: