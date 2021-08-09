Израиль внес Украину в "оранжевую" зону: правила въезда

Со следующего понедельника, 16 августа, начнут действовать новые правила въезда в страну из Украины из-за попадания нашей страны в "оранжевую" зону, сообщает Страна.ua.

При этом, Минздрав страны опубликовал список "зеленых" и "красных" стран. В первую группу попали Австрия и Австралия, Венгрия и Молдова, Тайвань и Гонконг, Новая Зеландия и Чехия, Китай и Сингапур. Во вторую - Грузия и Мексика, Испания и Болгария, Бразилия и Турция. Все остальные государства - в "оранжевой" зоне.

Тем израильтянам, которые возвращаются на родину из стран "зеленой" зоны, а также привился от ковида или переболел, не нужно проходить самоизоляцию. Туристам же достаточно получить отрицательный результат теста на коронавирус.

Для въезда из стран "красной" зоны нужно получить спецразрешение, которое выдается в исключительных случаях. В случае с "оранжевой" страной нужно пройти семидневную самоизоляцию - это касается даже тех, кто переболел или сделал прививки от ковида.