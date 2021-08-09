Время дешевого меда закончилось, цены будут расти

Цены на мед в этом году значительно выросли – на 50-100 грн за килограмм продукта в зависимости от сорта, и, скорее всего, снижаться уже не будут.﻿, сообщает УНИАН.

"Этот год характерен тем, что цены на мед выросли. Подорожание составило в среднем от 50 и даже до 100 грн за килограмм в зависимости от вида меда. Похоже, что эпоха дешевого меда в Украине прошла – его становится меньше, а добывать его дороже, поэтому мед и дальше будет расти в цене", – сказала руководитель интернет-магазина ТМ "Знатный Мед" Руслана Плис.

По словам Плис, розничные цены на сортовые виды меда – из липы и белой акации – сейчас достигают 200-300 грн за килограмм. Мед из подсолнечника, который считается недорогим и еще в прошлом году стоил по 100 грн за килограмм, сейчас стоит уже 130-150 грн за кило.

Для этого в 2021 году был ряд причин – сложные погодные условия уже второй год подряд, подорожание пчелопакетов и инвентаря, рост затрат на содержание пасеки.

"Дорожает и топливо, и электроэнергия, и все продукты питания – поэтому и мед не может оставаться на той же цене, это было бы парадоксом. Хотя, до 2020 года цена на мед практически не менялась, что было ненормально с рыночной точки зрения. Пасечники боялись поднимать цены, чтобы лучше и быстрее продать мед" , – добавила эксперт.

Как отметил основатель ТМ "Знатный Мед" пчеловод Валерий Курейко, в этом году практически не было майского меда, акациевого меда собрано на 30-40% меньше, а липовый мед в некоторых регионах было сложно собрать то из-за дождей, то из-за сильной жары.