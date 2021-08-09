Дело Чауса: как сотрудничают НАБУ и СБУ

В пятницу, 6 апреля, прокурором было принято решение об окончании предварительного расследования и открытие материалов дела стороне защиты, сообщает Вести.

Есть ли какие-то подвижки в деле, новые фигуранты дела, помимо Чауса и как происходит коммуникация между НАБУ и СБУ по этому делу, ответил глава НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции 9 августа.

"Лично меня огорчает ситуация. В 2016 году появилось уголовное производство в отношении судьи Днепровского суда города Киева. Производство связано с вымогательством и получением неправомерного вознаграждения сначала в сумме 100 тыс. долларов. И в дальнейшем эта сумма была увеличена, так как он догадывался что его кто-то ведет. До сих пор мы имеем банальную взятку. В дальнейшем, тогда последние недели действовал судейский иммунитет, который затем был отменен" , - сказал Сытник.

По словам главы НАБУ, ведомство установило, что в т.ч. при участии спецслужб Чаус покинул территорию Украины. Местонахождение было установлено и очень долго длилась процедура предоставления или отказа в предоставлении политического убежища. Эта процедура закончилась отказом.

"Компетентные органы Молдовы установили, что политического преследования в этом деле нет. Это - банальная взятка. И после того, как решение об отказе вступило в силу - человек исчезает. И момент исчезновения это дело превращает из обычного дела в дело, которое обсуждается в СМИ, интернет-ресурсах", - добавил Сытник.

У кого больше полномочий? В НАБУ или СБУ?

"Когда появился Чаус, в местный отдел полиции было сообщено что появился гражданин Чаус. Полиция должна сообщить инициатору розыска этого лица, о том, что человек появился. Это работники полиции сделали. Выполнили норму закона.