В ТКГ сообщили, когда рассмотрят перенос заседаний из Минска

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что после снятия карантинных ограничений, первым будет рассматриваться вопрос переноса заседаний ТКГ из Минска, сообщает Рубрика.

Переговоры оффлайн нужны России для продолжения попыток навязать Украине диалог с так называемыми представителями ОРДЛО.

По его словам, Россия пытается показать, что она якобы не является стороной конфликта. Встреча украинской делегации с представителями незаконных вооруженных формирований исключена, добавил он.

Формат очных встреч предусмотрен минскими договоренностями, однако в условиях коронавируса это невозможно. Ведь по правилам, которые напомнил Арестович, после приезда из РФ и Индии все граждане должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Что же касается встреч ТКГ, когда будут сняты карантинные ограничения, прежде всего, будет рассматриваться вопрос о новом месте их проведения.