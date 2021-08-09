Вакцинация в 15 раз снижает риск госпитализации

Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно заявлению со ссылкой на предварительные данные анализа случаев заболевания COVID-19 в Украине за последние три месяца, только 0,7% людей, которым диагностировали COVID-19, были полностью вакцинированы, среди госпитализированных полностью вакцинированы были 0,4%.

Риск заболеть среди невакцинированных больше почти в 8,5 раз, а риск быть госпитализированным – почти в 15.

В Минздраве отмечают, что это предварительные данные, и они не учитывают бессимптомные заболевания, а также те случаи, в которых больные не делали тестов и не обращались за медицинской помощью. Однако статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни.