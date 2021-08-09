Одна компания пополнила финансовый рынок – Нацбанк
Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Стелла Финанс", еще пять компаний получили новые лицензии.
Такое решение было принято на заседании 6 августа, сообщает пресс-служба НБУ.
На этом же заседании Национальный банк принял решение о выдаче лицензий на предоставление финансовых услуг:
- ООО "Стелла Финанс" - трех лицензий на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на оказание услуг по финансовому лизингу и на оказание услуг по факторингу;
- ООО "ФК "Масон" - трех лицензий на оказание услуг по финансовому лизингу, на предоставление гарантий и оказание услуг по факторингу;
- ООО "ФК "Элит Финанс" - лицензии на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;
- ООО "Директ Финанс Инвест" - лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу;
- ЧАО "СК "Железнодорожные пути" - лицензии на осуществление добровольного страхования сельскохозяйственной продукции.