Одна компания пополнила финансовый рынок – Нацбанк

Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Стелла Финанс", еще пять компаний получили новые лицензии.

Такое решение было принято на заседании 6 августа, сообщает пресс-служба НБУ.

На этом же заседании Национальный банк принял решение о выдаче лицензий на предоставление финансовых услуг: