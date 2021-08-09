Семейных врачей хотят поощрять за вакцинацию пациентов

В Украине семейные врачи могут получить дополнительное вознаграждение (в том числе денежное) в случае высокого охвата вакцинацией его пациентов, сообщает Слово и дело.

Сейчас в Украине рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за высокий охват вакцинации среди пациентов.

"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года", - рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он добавил, что МОЗ совместно с Национальной службой здоровья также рассматривают возможность внедрения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата прививками от COVID.