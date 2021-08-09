Президентский рейтинг Зеленского значительно снизился

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то во второй тур прошли бы действующий глава государства Владимир Зеленский (19,5% среди всех опрошенных) и пятый Президент Украины Петр Порошенко (14,3%).﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса СОЦИСа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы Президента проводились в ближайшее время, то конфигурация второго тура осталась неизменной: во второй тур снова попали бы Владимир Зеленский с 19,5% и Петр Порошенко с 14,3%", - говорится в исследовании.