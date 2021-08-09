Аутоиммунные заболевания: признаки и лечение

Аутоиммунные заболевания — это заболевания связанные с нарушением функционирования иммунной системы человека, которая начинает воспринимать собственные ткани, как чужеродные, и повреждать их. Подобные заболевания еще называют системными, ведь, как правило, поражается целая система или даже весь организм, сообщает Доктор Петрик.

Механизм возникновения данных процессов пока не выявлен. Специалисты не могут понять, с чем связана негативная реакция иммунной системы на собственные ткани. Спровоцировать сбой в организме могут травмы, стрессы, переохлаждения, различные инфекционные заболевания и т. д.

Аутоиммунные заболевания поражают от 3 до 5% людей. Как можно без лекарств воздейстовать на причины этих заболеваний? Смотрите более подробно в видео.