Экс-менеджер Ахметова может возглавить "Укрзализныцю"

Наблюдательный совет "Укрзализныци" рекомендовал Кабинету министров назначить на должность и. о. руководителя компании Александра Камышина, который 7 лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова, сообщает Экономическая правда.

Об этом редакции рассказали собеседники в правительстве.

По информации ЭП, документы на назначение Камышина уже были направлены в правительство. Назначение может состояться уже на ближайшем заседании Кабмина.

Сейчас Камишин занимает должность советника министра инфраструктуры Александра Кубракова.

До этого он работал в KPMG на должности аудитора (2006-2008 гг), в фонде Томаша Фиала Dragon Capital (2008-2012 гг), генеральным директором KMZ Industries. С июля 2011 года - издатель Latifundist Media.

С апреля 2012 по апрель 2019 года занимал должность менеджера по инвестициям SCM Рината Ахметова. В это же время был членом наблюдательного совета компании Portinvest. С января 2020 года - управляющий партнер Fortior Capital.