В "ДНР" убили трех осужденных украинцев

На оккупированной территории, в колонии так называемой ДНР, убили трех осужденных граждан Украины. Об этом заявила советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайде Ризаева, сообщает Укринформ.

"Так, согласно достоверной информации, в одной из колоний так называемой ДНР 6 августа были убиты трое граждан Украины. Все они были осужденными еще до начала войны и отбывали наказание на неподконтрольной территории. За что убили - с точностью сказать невозможно. Даже если это был бунт внутри колонии и выяснения личных отношений между осужденными, то его должны были предотвратить", - сказала Ризаева. Она уточнила, что все это происходило в Кировской исправительной колонии №33.

По ее данным, один из трех убитых граждан - чемпион Украины, дзюдоист из Запорожья Евгений Сотников, ранее судимый за убийство 18-летнего парня. Также известна фамилия еще одного убитого осужденного гражданина Украины, а о третьем - ничего неизвестно.

"Известна фамилия еще одного убитого - это Давыдов Александр. Ко мне обратились его родные, которые проживают на территории Украины, с просьбой оказать содействие в выдаче тела на нашу территорию. А след третьего убитого потерялся где-то в реанимации Донецка. Известно, что его увезли в реанимацию, там он через несколько часов скончался... но, информацию о нем тщательно скрывают...", - рассказала Ризаева.

Она отметила, что хотя убийства граждан Украины, отбывающих наказание, вооруженными формированиями "ЛДНР" и являются противозаконными, но нет возможности сегодня ни контролировать, ни своевременно реагировать на события, которые происходят на оккупированной территории.