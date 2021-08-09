Новый Hyundai Tucson: безопасность на "пять с плюсом"

Кроссовер Hyundai Tucson уже не назвать последней новинкой, хотя некоторые сюрпризы эта модель поднимает до сих пор. Например, на днях паркетник добрался до американских тестов безопасности IIHS, где показал более чем приличный результат, сообщает Auto.Ria.

После серии испытаний уровня безопасности паркетник смог получить высшую оценку Top Safety Pick +, улучшив результат своего предшественника. Эксперты поставили наивысшую оценку «Superior» по всем тестам электронных систем безопасности. Что интересно, кроссовер смог заработать максимальный результат для всех комплектаций и это при том, что оптика базовом исполнении была оценена как «приемлемая».

Стоит отметить, что Hyundai Tucson вошел в очень немногочисленный список кроссоверов, которые смогли заработать оценку Top Safety Pick + по результатам краш-тестов. В настоящее время такой результат показали Ford Bronco Sport, Mazda CX-30, Mazda CX-5, Nissan Rogue, Subaru Forester и Volvo XC40. По европейской программе Euro NCAP новый Tucson еще не били: возможно, такое испытание состоится в сентябре.