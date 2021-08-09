В Украине значительно выросли объемы производства автомобилей

В прошлом месяце в Украине было произведено 704 транспортных средства, сообщает 24 Канал.

По сравнению с июлем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти втрое. В то же время относительно предыдущего месяца объем автопроизводства сократился на 6 процентов, сообщает Укравтопром.

Легковых автомобилей в июле было изготовлено 617 ед., что в 3,6 раза больше, чем в прошлом году. Однако относительно июня в этом дивизионе автопрома произошло падение на 11 процентов.

Автобусное производство закончило месяц с результатом 85 ед., что на 42% больше, чем в июле 2020 г. По сравнению с июнем текущего года производство автобусов увеличилось на 57 процентов.

В июльском отчете по коммерческим автомобилям, как и в июне, заявлено лишь 2 авто (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года). Это ровно половина от результата июля прошлого года.

Всего за семь месяцев с начала года в Украине изготовлено 5 247 ед. автотранспортных средств, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.