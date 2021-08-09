Близится Grand Final ESportsBattle FL 2020-2021

На этой неделе, 15 августа, состоится гранд-финал национальной киберфутбольной лиги ESportsBattle Football League 2020-2021, сообщает УНИАН.

Как сообщили организаторы, в финале будут соревноваться спортсмены Pro-дивизиона и Amateur-дивизиона.

Соревнования с участием 8 игроков Pro-дивизиона пройдут в офлайн-режиме с 15 по 16 августа. А 8 киберспортсменов-любителей сразятся между собой 16 августа в режиме онлайн. Наблюдать за гранд-финалом можно будет в прямом эфире на YouTube-канале ESportsBattle.

Киберспортсмены Pro-дивизиона разыграют между собой призовой фонд в размере 85 тысяч грн. А аматоры – 55 тысяч грн. Также тройка победителей любительского дивизиона получит очки ESportsBattle Points для Pro-дивизиона 2021-2022.