Аэропорт Борисполь восстановил 72% докризисного трафика
Аэропорт Борисполь в июле 2021 года восстановил 72% докризисного трафика и обслужил 1 млн 168 тыс. пассажиров, сообщили на предприятии. Для сравнения, в июле 2019 года этот показатель составлял 1 млн 625,3 тыс. пассажиров, сообщает Avianews.
Регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами — 432,4 тыс. человек.
Число трансферных пассажиров, т.е. тех, кто делал пересадку с рейса на рейс, в июле 2021 года составило 48,8 тыс., что составляет 4,2% от общего пассажиропотока аэропорта.
Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, внутренний — 80,8 тыс. человек.
В июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.
Статистика работы аэропорта Борисполь в январе-июле 2021 года:
- Общий пассажиропоток: 4 млн 564,9 тыс. человек
- Пассажиропоток на регулярных рейсах: 2 млн 512 тыс. человек
- Пассажиропоток на чартерных рейсах: 2 млн 52,9 тыс. человек
- Пассажиропоток на международных рейсах: 4 млн 230,9 тыс. человек
- Пассажиропоток на внутренних рейсах: 334 тыс. человек
- Трансферные пассажиры, которые делали пересадку с рейса на рейс в аэропорту Борисполь: 156,8 тыс. человек
- Доля трансфера в общем пассажиропотоке: 3,4%
- Общее число рейсов: 37 899
- Международные рейсы: 31 575
- Внутренние рейсы: 6 324