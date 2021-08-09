Аэропорт Борисполь восстановил 72% докризисного трафика

Аэропорт Борисполь восстановил 72% докризисного трафика
Фото: Pixabay

Аэропорт Борисполь в июле 2021 года восстановил 72% докризисного трафика и обслужил 1 млн 168 тыс. пассажиров, сообщили на предприятии. Для сравнения, в июле 2019 года этот показатель составлял 1 млн 625,3 тыс. пассажиров, сообщает Avianews.

Регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами — 432,4 тыс. человек.

Число трансферных пассажиров, т.е. тех, кто делал пересадку с рейса на рейс, в июле 2021 года составило 48,8 тыс., что составляет 4,2% от общего пассажиропотока аэропорта.

Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, внутренний — 80,8 тыс. человек.

В июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Статистика работы аэропорта Борисполь в январе-июле 2021 года:

  • Общий пассажиропоток: 4 млн 564,9 тыс. человек
  • Пассажиропоток на регулярных рейсах: 2 млн 512 тыс. человек
  • Пассажиропоток на чартерных рейсах: 2 млн 52,9 тыс. человек
  • Пассажиропоток на международных рейсах: 4 млн 230,9 тыс. человек
  • Пассажиропоток на внутренних рейсах: 334 тыс. человек
  • Трансферные пассажиры, которые делали пересадку с рейса на рейс в аэропорту Борисполь: 156,8 тыс. человек
  • Доля трансфера в общем пассажиропотоке: 3,4%
  • Общее число рейсов: 37 899
  • Международные рейсы: 31 575
  • Внутренние рейсы: 6 324
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