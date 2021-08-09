Аэропорт Борисполь восстановил 72% докризисного трафика

Аэропорт Борисполь в июле 2021 года восстановил 72% докризисного трафика и обслужил 1 млн 168 тыс. пассажиров, сообщили на предприятии. Для сравнения, в июле 2019 года этот показатель составлял 1 млн 625,3 тыс. пассажиров, сообщает Avianews.

Регулярными рейсами воспользовались 735,6 тыс. путешественников, чартерами — 432,4 тыс. человек.

Число трансферных пассажиров, т.е. тех, кто делал пересадку с рейса на рейс, в июле 2021 года составило 48,8 тыс., что составляет 4,2% от общего пассажиропотока аэропорта.

Международный пассажиропоток составил 1 млн 87,2 тыс. человек, внутренний — 80,8 тыс. человек.

В июле 2021 года аэропорт Борисполь обслужил 8 635 рейсов, из которых 7 390 пришлись на зарубежные направления, 1 245 рейсов выполнили в пределах Украины.

Статистика работы аэропорта Борисполь в январе-июле 2021 года: