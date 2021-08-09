Изменение проекта: необходимо ли переоформлять документы на строительство

Эскизные намерения застройки - это один из основных документов, который подается для получения строительного паспорта. Однако что делать, когда намерения строительства изменяются уже на этапе полученных документов, сообщает ЛигаБизнес.

Решение этой ситуации зависит от того, какие именно изменения вносятся в эскиз, рассказал заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры КГГА Юрий Таций.

Так, в случае новых намерений относительно проектировки внутреннего пространства здания, новый стройпаспорт получать не нужно. Это связано с тем, что паспорт устанавливает градостроительные и архитектурные требования к застройке, а также регулирует ее размещение. Обустройство внутреннего пространства не имеет влияния на эти параметры. В случае же изменения внешних элементов здания в частности, фасадов, балконов и тому подобное, то застройщику непременно нужно получить новый строительный паспорт.

В приложении "Дія" теперь есть возможность подать документы для получения строительного паспорта в режиме онлайн. Для этого, кроме эскизных намерений строительства, заявитель должен подать документ относительно права собственности на землю, проект строительства и заполнить онлайн-форму.

Кроме того, путем получения стройпаспорта остается обращение в Центр предоставления административных услуг.