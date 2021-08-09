В Турции почти все лесные пожары взяли под контроль

В Турции по состоянию на 9 августа почти все лесные пожары находятся под контролем. Исключение составляют две провинции. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли, сообщает Деловая столица.

"За исключением пожаров в Миласе и Кейчегизе, все лесные пожары в нашей стране были взяты под контроль. "Герои леса" продолжают работать с большой преданностью с земли и воздуха в Миласе и Кейчегизе" , — написал он.

MİLAS ve KÖYCEĞİZ YANGINLARI DIŞINDA ÜLKEMİZDEKİ TÜM ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.#OrmanınKahramanları Milas ve Köyceğiz’de de karadan ve havadan büyük bir özveri ile çalışmalarına devam ediyorlar. — Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 9, 2021

По данным местного издания Anadolu, за последние 12 дней были взяты под контроль или потушены 234 пожара в 47 провинциях.

При этом число пострадавших при лесных пожарах в Турции возросло до 864, погибшими по прежнему остаются 8 человек. Территории, опустошенные пожарами, не будут использоваться для других целей, кроме как для новых зеленых насаждений.

Напомним, с 28 июля и до ныне в Турции взято под контроль 160 лесных пожаров в 34 провинциях. Горели леса в пяти провинциях, пожарные противодействовали 14 пожарам. Худшая ситуация была в провинции Мугла, где пытались потушить 7 лесных пожаров.