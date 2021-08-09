Инфляция в Украине превысила 10%: что подорожало в июле

Потребительские цены в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем выросли на 0,1%. С начала 2021 года рост цен составил 6,5%, сообщает РБК-Украина.

По данным Госстата, в годовом измерении (к июлю 2020 года) инфляция ускорилась до 10,2% (с 9,5% в июне).

Продукты питания в Украине за июль подешевели на 0,1%. Больше всего подорожал сахар - на 6,7%. В то же время овощи подешевели на 8,1%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - упали на 5,2%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,6%.

Автор: Александр Белоус