Лукашенко сообщил, когда собирается уйти с поста

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о возможном преемнике, пообещал "очень скоро" уйти, сообщает Новое время.

"Скоро, очень скоро", — заявил Лукашенко в ходе пресс-конференции, комментируя сроки завершения правления.

По его словам, о конкретных сроках "гадать не надо" . Лукашенко возглавляет Беларусь с лета 1994 года — в течение 27 лет.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, которые с первых дней избирательной кампании сопровождались массовыми протестами против Лукашенко.