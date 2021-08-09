Антитела от других коронавирусов помогают переболеть COVID-19 без симптомов

Люди, переболевшие COVID-19 бессимптомно, оказались обладателями большего количества антител к другим коронавирусам, чем люди, перенесшие болезнь с симптомами, сообщает УНИАН.

Это выяснили испанские исследователи во главе с Карлотой Добаньо из Университета Барселоны. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Ученые изучили образцы крови 578 медицинских работников, чтобы понять, как долго в крови остаются антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 и как влияет на течение COVID-19 наличие антител к другим коронавирусам.

С апреля 2020 года по октябрь 2020 у участников брали кровь: в начале исследования, через месяц после первого забора, через 3 месяца после начала и через полгода после начала. В крови определяли антитела к коронавирусам, а данные о течении самого COVID-19 получали из опросов и электронных баз больниц.

Всего семейство коронавирусов включает 43 вида, которые поражают человека и животных. Для человека из них характерно 7, и не все они вызывают тяжелые пневмонии. Эти коронавирусы ответственны за 10% острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) ежегодно, поэтому антитела к ним обнаруживаются у многих людей, хотя точно неизвестно, сколько длится такая защита.

Области антигенов S и N у SARS-CoV-2 и других коронавирусов во многом гомологичны друг другу, поэтому высока вероятность перекрестной реакции антител. Ученые выяснили, что у людей с недавно перенесенной другой коронавирусной инфекцией снижается риск госпитализации и смерти от SARS-CoV-2.

Также исследователи обнаружили обратную корреляцию, свидетельствующую о том, что уже существующие антитела к коронавирусам побуждают организм производить меньше антител к SARS-CoV-2.

Таким образом, антитела от других коронавирусов, как предполагается, защищают при заражении SARS-CoV-2 и обеспечивают более легкое течение COVID-19.