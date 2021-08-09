Размер платежки за коммуналку за год вырос на треть

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в июне 2021 года составили 10,4 млрд грн, на 35% больше, чем в июне прошлого года (7,7 млрд грн), сообщает РБК-Украина.

По данным статистического ведомства, в июне 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец июня 2021 года составила 66,4 млрд грн, что на 2,5 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (68,9 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 30 июня задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 24,7 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 21,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,4 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

Автор: Александр Белоус