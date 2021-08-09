Защита для глаз: как выбрать солнцезащитные очки для мотоциклиста

Многие водители, особенно в солнечную погоду, предпочитают ездить в защитных очках. Для мотоциклистов правильный выбор этого аксессуара важен вдвойне – очки должны быть особенно удобными и защищать не только от яркого света, но и от пыли, сообщает Профиль.

На что обратить внимание при выборе солнцезащитных очков для мотоциклиста?

Польза солнцезащитных очков для мотоциклиста

Этот аксессуар выполняет сразу несколько важных функций. В первую очередь, солнцезащитные очки помогают улучшить видимость при ярком свете. Это повышает безопасность движения. Правильно подобранные очки снижают нагрузку на глаза.

Если у мотоциклетного шлема нет щитка, его роль частично выполняют очки. Они защищают глаза от пыли и мелкого мусора, который на большой скорости может нанести серьезные травмы.

Типы линз

Солнцезащитные очки эффективны в основном благодаря линзам. Оправа играет свою роль в том, чтобы очки были удобными, но защищают глаза именно линзы. Какие типы линз используются в современных солнцезащитных очках для мотоциклистов?

легкие и очень прочные поликарбонатные линзы полностью защищают от ультрафиолетового излучения;

поляризованные линзы помогают защитить глаза от отблесков света, отраженного от асфальта или автомобилей;

зеркальные линзы могут уменьшить количество проходящего через них света на 60%, лучше всего подходят для экстремальных условий;

фотохромные линзы меняют прозрачность в зависимости от уровня ультрафиолетового излучения;

мотоциклистам с дефектами зрения рекомендуется обратиться к врачу за рецептом на линзы с оптическими стеклами;

сменные линзы можно выбирать в зависимости от погодных условий.

Особенности выбора солнцезащитных очков

Подбирать солнцезащитные очки для мотоциклиста следует с учетом того, с каким шлемом их будут носить. Очки должны максимально удобно сидеть и не слетать во время движения. На что еще стоит обратить внимание при выборе?