Защита для глаз: как выбрать солнцезащитные очки для мотоциклиста

Защита для глаз: как выбрать солнцезащитные очки для мотоциклиста

Многие водители, особенно в солнечную погоду, предпочитают ездить в защитных очках. Для мотоциклистов правильный выбор этого аксессуара важен вдвойне – очки должны быть особенно удобными и защищать не только от яркого света, но и от пыли, сообщает Профиль.

На что обратить внимание при выборе солнцезащитных очков для мотоциклиста?

Польза солнцезащитных очков для мотоциклиста

Этот аксессуар выполняет сразу несколько важных функций. В первую очередь, солнцезащитные очки помогают улучшить видимость при ярком свете. Это повышает безопасность движения. Правильно подобранные очки снижают нагрузку на глаза.

Если у мотоциклетного шлема нет щитка, его роль частично выполняют очки. Они защищают глаза от пыли и мелкого мусора, который на большой скорости может нанести серьезные травмы.

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Типы линз

Солнцезащитные очки эффективны в основном благодаря линзам. Оправа играет свою роль в том, чтобы очки были удобными, но защищают глаза именно линзы. Какие типы линз используются в современных солнцезащитных очках для мотоциклистов?

  • легкие и очень прочные поликарбонатные линзы полностью защищают от ультрафиолетового излучения;
  • поляризованные линзы помогают защитить глаза от отблесков света, отраженного от асфальта или автомобилей;
  • зеркальные линзы могут уменьшить количество проходящего через них света на 60%, лучше всего подходят для экстремальных условий;
  • фотохромные линзы меняют прозрачность в зависимости от уровня ультрафиолетового излучения;
  • мотоциклистам с дефектами зрения рекомендуется обратиться к врачу за рецептом на линзы с оптическими стеклами;
  • сменные линзы можно выбирать в зависимости от погодных условий.
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Особенности выбора солнцезащитных очков

Подбирать солнцезащитные очки для мотоциклиста следует с учетом того, с каким шлемом их будут носить. Очки должны максимально удобно сидеть и не слетать во время движения. На что еще стоит обратить внимание при выборе?

  • насколько хорошо линзы и оправа защищены от царапин;
  • есть ли на линзах водоотталкивающее покрытие снаружи и покрытие от запотевания изнутри;
  • возможность прикрепить завязки, надежно удерживающие очки на голове;
  • наличие, качество и возможность легкой замены мягких защитных элементов на оправе.
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